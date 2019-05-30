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محلل سياسي: المملكة الوحيدة القادرة على لمّ شمل جميع الدول العربية في محفلٍ واحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد د. محمد مبارك، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن المملكة هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة القادرة على جمع جميع الدول العربية في محفلٍ واحد.
وأضاف مبارك، في مداخلة هاتفية مع قناة السعودية مباشر، أن المملكة الوحيدة القادرة على مناقشة أجندة عمل تخص الدول العربية والإسلامية بشكل مُكثف ومُعمّق وأن تتخذ على إثر ذلك قرارات تصب في مصلحة العالم الإسلامي، خاصة بعد جرائم إيران والحوثي تجاه المملكة والمنطقة، باستهدافها سفن تجارية قبالة السواحل الإيرانية، وأيضا استهداف مضختي النفط في الرياض.
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