2019-05-30

صور.. قادة 56 دولة يطلعون على صواريخ الحوثي في الصالة الملكية

متابعات الخليج 365 - الرياض

اطلع قادة 56 دولة عربية وإسلامية على بقايا صواريخ الحوثي ضد المملكة في الصالة الملكية قُبيل انطلاق القمتين الخليجية والعربية مساء اليوم في مكة المكرمة.

وتشهد مكة المكرمة اليوم الخميس قمتين عربية وخليجية، بينما تنطلق القمة الإسلامية التاريخية غدًا الجمعة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.

وتزيّنت شوارع العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث للترحيب بوفود الدول المشاركة.