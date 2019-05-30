فيديو.. المملكة حصن الأمة وعمقها الاستراتيجي

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

المملكة العربية السعودية والعمل العربي المشترك سجل مُشرِّف منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، تجسّدت أُولى محطاتها بتأسيس جامعة الدول العربية قبل 74 عامًا، انطلاقًا من إيمان الملك المُؤسِّس بأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والمتغيرات.

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كانت المملكة على مرّ التاريخ القاعدة الأساسية والحجر الأساسي في العمل العربي والشواهد على ذلك كثيرة.

أُولى تلك الشواهد القمة العربية الأولى التي شهدتها مدينة أنشاص المصرية عام 1946 وأمر الملك عبدالعزيز رحمه الله، بالموافقة على ميثاق الدول العربية وصولًا إلى قمة الظهران عام 2018 التي أعلنها الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة القدس.