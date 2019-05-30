شكرا لقرائتكم فيديو.. المملكة حصن الأمة وعمقها الاستراتيجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المملكة حصن الأمة وعمقها الاستراتيجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
المملكة العربية السعودية والعمل العربي المشترك سجل مُشرِّف منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، تجسّدت أُولى محطاتها بتأسيس جامعة الدول العربية قبل 74 عامًا، انطلاقًا من إيمان الملك المُؤسِّس بأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والمتغيرات.
كانت المملكة على مرّ التاريخ القاعدة الأساسية والحجر الأساسي في العمل العربي والشواهد على ذلك كثيرة.
أُولى تلك الشواهد القمة العربية الأولى التي شهدتها مدينة أنشاص المصرية عام 1946 وأمر الملك عبدالعزيز رحمه الله، بالموافقة على ميثاق الدول العربية وصولًا إلى قمة الظهران عام 2018 التي أعلنها الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المملكة حصن الأمة وعمقها الاستراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.