حالة الطقس المتوقعة على المملكة.. غدًا

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع خبراء الأرصاد طقسًا دافئًا بوجه عام وحارًا نسبيًا في شمال غرب المملكة، ومعتدلًا فوق الجبال الليلة بمشيئة الله.

Advertisements

ووفقًا لموقع طقس العرب، فإن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، مع هطول زخات رعدية من الأمطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.

أما طقس غد الجمعة، أفاد بأنه سيكون حارًا بوجه عام وخاصة في شمال وغرب المملكة، ومعتدلًا فوق الجبال.

فيما ستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هطول زخات رعدية من الأمطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.