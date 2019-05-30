محمد بن مسعود - الدمام - قالت: في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية. كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًّا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة؛ سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية. فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. "الغذاء والدواء": مستمرون في تقديم خدماتنا إجازة عيد الفطر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-30 تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية. كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًّا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة؛ سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية. فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 09:57 PM قالت: في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ قالت: في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسة والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية. كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًّا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة؛ سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية. فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ، "الغذاء والدواء": مستمرون في تقديم خدماتنا إجازة عيد الفطر ،

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