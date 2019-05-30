، نظرًا للتقلُّبات الجوية.. أمير عسير يوجّه بإقامة صلاة العيد في الجوامع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدلًا من المصليات.. بناء على ما رفعه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلًا من مصليات العيد؛ نظرًا للتقلبات الجوية والأمطار المتوقع هطولها على المنطقة.

ويأتي هذا بناء على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لأمير المنطقة، الذي قال فيه: "نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال هذه الأيام وتوقعات هطول الأمطار وما رآه من إقامة لصلاة العيد لهذا العام 1440ه في الجوامع، ليرد التوجيه بالموافقة على ذلك".