، في منظر مخيف .. شاهد لحظة وصول موجة غبار إلى جازان عصرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح قوية .. دفعت الجهات المعنية إلى استنفار كافة طواقمها

هبّت عصر اليوم موجة غبار على وسط مدينة جازان، مصحوبة برياح قوية؛ مما جعل الغبار والأتربة تتصاعد من الأرض إلى سماء المنطقة؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار كافة الفرق الأمنية بالمنطقة.

من جهة أخرى شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط الأمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنية السلامة للجميع.