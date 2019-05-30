، أمير نجران يوجّه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك ،

- 1/2
- 2/2
وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري العموم بديوان الإمارة، بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المنطقة كافة، وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص.
وحثّ لدى استقباله قيادات ديوان الإمارة المدنية والعسكرية، في مكتبه اليوم، على التواصل مع الجهات المعنية والتأكد من توفير الخدمات للأهالي والزائرين خلال الإجازة، والتأكد من جاهزية المتنزهات والميادين العامة؛ استعدادًا لانطلاقة مهرجان صيف نجران.
من جهته أكد وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي عزم منسوبي ديوان الإمارة على مواصلة العمل بكل جدٍّ وتفانٍ، وفق توجيهات أمير المنطقة.
أمير نجران يوجّه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المباركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30
وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري العموم بديوان الإمارة، بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المنطقة كافة، وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص.
وحثّ لدى استقباله قيادات ديوان الإمارة المدنية والعسكرية، في مكتبه اليوم، على التواصل مع الجهات المعنية والتأكد من توفير الخدمات للأهالي والزائرين خلال الإجازة، والتأكد من جاهزية المتنزهات والميادين العامة؛ استعدادًا لانطلاقة مهرجان صيف نجران.
من جهته أكد وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي عزم منسوبي ديوان الإمارة على مواصلة العمل بكل جدٍّ وتفانٍ، وفق توجيهات أمير المنطقة.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:05 PM
لتسيير شؤون المنطقة كافة وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص
وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري العموم بديوان الإمارة، بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المنطقة كافة، وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص.
وحثّ لدى استقباله قيادات ديوان الإمارة المدنية والعسكرية، في مكتبه اليوم، على التواصل مع الجهات المعنية والتأكد من توفير الخدمات للأهالي والزائرين خلال الإجازة، والتأكد من جاهزية المتنزهات والميادين العامة؛ استعدادًا لانطلاقة مهرجان صيف نجران.
من جهته أكد وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي عزم منسوبي ديوان الإمارة على مواصلة العمل بكل جدٍّ وتفانٍ، وفق توجيهات أمير المنطقة.
، أمير نجران يوجّه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يوجّه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.