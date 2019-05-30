، أمير نجران يوجّه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتسيير شؤون المنطقة كافة وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري العموم بديوان الإمارة، بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المنطقة كافة، وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص.

وحثّ لدى استقباله قيادات ديوان الإمارة المدنية والعسكرية، في مكتبه اليوم، على التواصل مع الجهات المعنية والتأكد من توفير الخدمات للأهالي والزائرين خلال الإجازة، والتأكد من جاهزية المتنزهات والميادين العامة؛ استعدادًا لانطلاقة مهرجان صيف نجران.

من جهته أكد وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي عزم منسوبي ديوان الإمارة على مواصلة العمل بكل جدٍّ وتفانٍ، وفق توجيهات أمير المنطقة.