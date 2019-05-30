، أمطار أعقبتها أتربة.. تقلبات جوية على ينبع تقطع الكهرباء في بعض المراكز ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد على ينبع النخل.. والمدني يحذر

شهد مركز ينبع النخل وبعض من المراكز التابعة له والمرتفعات الجبلية، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بزوابع رعدية وحبات من البرد، إضافة لنشاط في الرياح السطحية، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المراكز والقرى التابعة لمركز ينبع النخل نتيجة التقلبات الجوية.

وشهدت الطرق الموصلة إلى محافظة ينبع موجة غبار كثيفة أدت إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة، خاصة الطريق الساحلي بين جدة ومحافظة ينبع وطريق أملج وينبع النخل.

كما شهدت بعض من مراكز محافظة العيص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن الحالة تشمل الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، مؤكدة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الحادي عشر والنصف من مساء اليوم الخميس.

من جهة ثانية حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها المنطقة خلال الأيام الحالية، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.