3 قمم بحضور 57 رئيس دولة و2مليون زائر ومعتمر.. إنها المملكة قمة التنظيم والإدارة

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تستعدّ المملكة اليوم لانطلاق القمتين العربية والخليجية مساء اليوم ليلة السادس والعشرين من رمضان من أطهر بقاع الأرض، بالإضافة إلى القمة الإسلامية التاريخية غدًا، وذلك بحضور 57 رئيس دولة.

ويُشارك في تغطية القمم الثلاث في مكة المكرمة 390 صحفيًا دوليًا، و59 قناة خُصص لها 4 مراكز إعلامية، ومعرض من 11 جناحًا لإبراز المنجزات والمنجز على بعد عشرات الأمتار من مقر القمة.

Advertisements

كما يُؤدي أكثر من 2 مليون مسلم عباداتهم بكل يُسر وسهولة ويطوف 1.7 ألف طائف في الساعة، كل هذا في أرض الحرمين الشريفين، قمة في التنظيم والإدارة وحسن القيادة، لتضرب المملكة بذلك مثلًا في العالم أجمع على قدرتها في تنظيم المؤتمرات الدولية والعالمية وتنظيم الحشود.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.

وتزيّنت شوارع العاصمة المقدسة منذ وقت مبكر، بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث للترحيب بوفود الدول المشاركة.