- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عمل الرياض يُنهي معاناة 4157 عاملًا في شركة إنشاءات كبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عمل الرياض يُنهي معاناة 4157 عاملًا في شركة إنشاءات كبرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.
وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري: تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.
وتابع: قدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر عمل الرياض يُنهي معاناة 4157 عاملًا في شركة إنشاءات كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.