جسر الملك فهد يستعد لاستقبال المسافرين خلال إجازة العيد

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - واس

عقدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أمس، لقاءً تنسيقياً مع شركاء النجاح استعداداً لإجازة عيد الفطر المبارك، ضم الإدارات الحكومية في الجانبين السعودي والبحريني استعدادا لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة خطط الإدارات الحكومية العاملة مع أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان انسيابية الحركة عبر الجسر بالعمل بالطاقة التشغيلية القصوى، لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المسافرين والتفاعل السريع معها خلال أوقات الذروة، وصولاً إلى تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بدءً من مسارات دفع الرسوم وحتى إنهاء الإجراءات من الجانبين بما لا يتعارض مع الجوانب الإجرائية والأمنية.

وأوضح المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، أن المؤسسة وبالتعاون مع شركاء النجاح أنهت استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحاً أن المؤسسة ستقدم كامل الدعم المطلوب لجميع الإدارات العاملة بكامل طاقاتها لتؤدي أعمالها بالصورة المطلوبة.

ولفت المهندس المحيسن إلى أن جسر الملك فهد وخلال الأربعة أشهر الأولى منذ مطلع العام الحالي 2019، حقق نمواً في أعداد المسافرين بلغ 7.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، كما سجل خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو الجاري ولمدة 5 أيام قُبيل مطلع شهر رمضان المبارك مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي الحالي عبور 600 ألف مسافر، بمتوسط عبور بلغ نحو 120 ألف مسافر يومياً.

وأشار المدير التنفيذي المكلف إلى أن خدمة البث المباشر لحركة عبور المسافرين في مناطق إنهاء الإجراءات ستكون متاحة لجميع المسافرين عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط (هنا)، أو عن طريق التطبيق الخاص بالمؤسسة للأجهزة الذكية، حرصاً على إتاحة الفرصة للمسافرين لاختيار التوقيت المناسب لعبور الجسر.

وقدم المهندس المحيسن شكره لجميع الإدارات العاملة وجميع العاملين بجسر الملك فهد في كلا الجانبين، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن تحقيق 24 رقماً قياسيا في عام 2019 لم يسجلها الجسر منذ تدشينه خلال هذه المدة الوجيزة، مع تحسن ملحوظ في زمن العبور خلال أوقات الذروة.