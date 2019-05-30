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العمل توقع اتفاقية لتنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً وترفيهياً بالرياض

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2019-05-30

العمل توقع اتفاقية لتنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً وترفيهياً بالرياض

متابعات الخليج 365 -الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع مدير عام مؤسسة إبداع آخر لإقامة المعارض أ. مشاري بن حربان المطيري وبحضور مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة أ.وفاء المبارك لخدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع.

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وترتكز بنود الاتفاقية على تنفيذ 20 مهرجاناً تسويقياً وترفيهياً على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة أعدت خصيصاً لذلك، وقد أوضح السيالي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المناطة بها وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية مؤكداً أهمية التعاون فيما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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