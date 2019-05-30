شكرا لقرائتكم جوازات جازان تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 جوازات جازان تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر متابعات الخليج 365 - واس تواصل إدارة الجوازات بمنطقة جازان، تقديم خدماتها للمستفيدين واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي لا يمكن تأجيلها ويتعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية ، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، بالإضافة الى الاستمرار في تسليم جوازات السفر التي يتم إنجازها عن طريق ” أبشر “.

وأفاد مدير جوازات منطقة جازان اللواء محمد بن عبدالله البطاح ، بأن إدارات وشعب المنطقة مستمرة بالعمل خلال إجازة العيد ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر ، ومقيم ” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات .









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