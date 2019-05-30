الان تتابع الماجستير لـ«روان الثبيتي» من الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي: حصلت الأستاذة روان خالد الثبيتي على درجة الماجستير من جامعة ساوثرن ميثوديست من أمريكا بتقدير جيد جداً ، مقدمةً رسالة في القانون الدولي المقارن. Advertisements الأستاذة روان ابنة الأستاذ خالد الثبيتي مستشار معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة تُعد من الكفاءات الشابة بالمملكة العربية السعودية ، المشهود لهم بالاجتهاد . أسرة “الخليج 365” تبارك للثبيتي حصولها على درجة الماجستير ، وتتمنى لها مزيداً من التقدم والتفوق في مجالها العلمي والعملي.

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