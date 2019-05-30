- 1/2
- 2/2
الان تتابع “مدني المدينة” يكشف تفاصيل حادث حريق في شقة بحي المستراح والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد بن مبارك الجهني، عن تفاصيل حادث حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في بيان له: “تبلغنا عند الساعه ١٤:٠٦ من ظهر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٩/٢٥، عن حادث حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة، تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق في صالة بشقة في الدور الرابع مع وجود حالة احتجاز لعائلة وقد تم محاصرة الحريق والسيطرة علية وإخماده وإخلاء عدد ٨ حالات تم نقل ٤ حالات -امرأتين، وطفلين -للمستشفى لتلقي العلاج اللازم نتيجة لاختناقهم بالدخان وحالتهم الصحية مستقرة و مطمئنة ولله الحمد وهم من الجنسية المصرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر “مدني المدينة” يكشف تفاصيل حادث حريق في شقة بحي المستراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.