الان تتابع “العمل” توقع اتفاقية لتنفيذ 20 مهرجان تسويقي في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع مدير عام مؤسسة إبداع آخر لإقامة المعارض مشاري بن حربان المطيري، وبحضور مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة وفاء المبارك وتهدف الاتفاقية إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع.

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وترتكز بنود الاتفاقية على تنفيذ 20 مهرجان تسويقي وترفيهي على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة أعدت خصيصًا لذلك.

وأوضح “السيالي”، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المناطة بها وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، مؤكدًا أهمية التعاون فيما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.