الان تتابع “مدني” العارضة يعثر على جثة الطفل المفقود بسيل وادي جيزان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:46 م, 30 مايو 2019 م التعليقات: 0 عثرت أجهزة الدفاع المدني بالعارضة على جثة الطفل المفقود بسيل وادي جيزان على بعد 10 كيلو و200 متر من موقع السقوط.

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