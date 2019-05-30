شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إنقاذ أسرة مصرية من حريق المستراح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أخمدت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة اليوم (الخميس)، حريقاً اندلع في شقة بحي المستراح، وقامت بإخلاء 8 أشخاص من أسرة واحدة تحمل الجنسية المصرية. أخمدت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة اليوم (الخميس)، حريقاً اندلع في شقة بحي المستراح، وقامت بإخلاء 8 أشخاص من أسرة واحدة تحمل الجنسية المصرية. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد خالد مبارك الجهني، أنه جرى نقل 4 حالات بينهم امرأتين وطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرضهم لحالات اختناق بسبب الدخان، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدينة: إنقاذ أسرة مصرية من حريق المستراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.