شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح تضرب جازان.. و«الأرصاد» تُحذِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة جازان، يشمل محافظات ومراكز الدائر، والريث، والعارضة، وجازان، وصبيا، وفيفا، وهروب.

وحذَّرت الهيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت «الأرصاد» أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 12:00 من مساء اليوم، وتستمر حى التاسعة مساءاً.