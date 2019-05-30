شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الظاهرة الجوية التي حذَّرت منها «الأرصاد» في المدينة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الخميس)، إنداراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة المدينة المنورة. وحذَّرت الهيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد ورياح سطحية نشطة على كامل المنطقة. وأوضحت «الأرصاد» أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 02:30 من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة 10:00 مساءاً.



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