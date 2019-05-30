- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.
وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين الخليج 365 وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.
وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.
الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.
الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.
"Marca" الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با"محمد السيّد الخليج 365 2019-05-30
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.
وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين الخليج 365 وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.
وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.
الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.
الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:45 PM
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي النصر قد بدأت مفاوضاتها مع المدافع السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو؛ للعب في صفوف الفريق في الموسم القادم خلفاً للبرازيلي برونو يوفيني.
وبحسب ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية فإن هذا العرض لم يكن الأول من قبل النصراويين الذين الخليج 365 وفاوضوا اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإسباني رفض العرض البالغ وقتها 5 ملايين يورو.
وقالت الصحيفة إن عرض النصراويين أقل مادياً من العرض السابق بعد هبوط النادي الإسباني للدرجة الأدنى، وأن إدارة النادي أبلغت اللاعب أنها لن توافق على رحيله على الرغم من رغبة اللاعب الشديدة في الانتقال للنادي السعودي.
الصحيفة قالت إن العرض من الجانب المالي مغر جداً للاعب السنغالي الذي يرغب في الموافقة عليه، خصوصاً أنه يعرف أفراداً من الطاقم الفني للنادي.
الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أندية: بورتو البرتغالي، فنار بخشة التركي، الانيا سبور التركي، ورايو فاليكانو الإسباني.
، "Marca" الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "Marca" الإسبانية: "النصر" يفاوض المدافع السنغالي "عبدالله با" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.