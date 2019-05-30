، هيئة الرياضة تودع 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أودعت الهيئة العامة للرياضة 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية، بمقدار مليونَيْ ريال لكل نادٍ من أندية الأولى، ومليون ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الثانية.

وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام لكافة أندية الوطن بمختلف درجاتها؛ ما سيسهم في وفائها بالتزاماتها.

وقال الفيصل: إن هذا الدعم يمثل تأكيدًا للرعاية التي توليها القيادة - حفظها الله - للقطاع الرياضي، وهنا تتجلَّى أهمية دور الأندية ومجالس إداراتها في العمل على ترجمة هذا الدعم لبرامج نوعية، تحقق الأهداف المرجوة منها".