، أمام التحدّيات الإيرانية الجسيمة.. هل يخرج العرب بموقف موحّد من القمتين الطارئتين؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتداءات متكرّرة.. وأطماع الفرس لا نهاية لها

استهداف السفن التجارية الأربع في المياه الاقتصادية للإمارات بالألغام البحرية، الذي أكد مسؤولوين أمريكيون على صلة بالتحقيقات التي تجريها واشنطن؛ وقوف إيران وراءه، من الوارد تكراره مرة أخرى، مع الوضع في الاعتبار أن التهديد الإيراني موجه ضد المصالح العربية في الأساس؛ فاثنتان من السفن الأربع ناقلتا نفط تابعتان لشركة "أرامكو" السعودية، والثالثة إماراتية، والرابعة نرويجية، كما أن الاستهداف وقع في مياه يكفل القانون الدولي للإمارات استغلالَها، وكان على مقربة من ميناء الفجيرة، الذي يعد الميناء الوحيد المتعدد الأغراض على الساحل الشرقي للإمارات، ويبعد قرابة 70 ميلاً بحريّاً فقط عن مضيق هرمز.

مصدر التهديدات

واستهداف المتمردين الحوثيين لأهداف مدنية سعودية بينها مطار نجران ومحطتا ضخ نفط، من الممكن أن يوجَّه بأشكال أخرى إلى دول عربية أخرى، ليس من خلال الحوثيين حصراً، بل عبر أي ميليشيا أو عملاء موالين لإيران؛ فالتهديد مصدره إيران، وهي التي تعطي التعليمات المباشرة بتنفيذه، سواء للحوثيين أو غيرهم ممن تمارس عبرهم الحرب بالوكالة ضد العرب، وتفخر بأنها تسيطر على أربع عواصم من دولهم.

فكل الشواهد تؤكد أن الخطر إيراني والمستهدف به العرب كافة، وإن ركز النظام الإيراني على الدول العربية التي تتصدى مباشرة لمخططاته التوسعية مثل السعودية ومن بعدها الإمارات والبحرين والكويت، ومما تؤكده الشواهد أيضاً أن إيران لم تتمادَ في استهدافها للعالم العربي إلا بعد أن أمِنت قوته، ولم تجد من العرب منعة لمصالحهم، ولا وقفة واحدة في وجه أطماعها التوسعية، فما أكثر الاعتداءات الإيرانية على سيادة عدد من الدول العربية، وما أكثر الخلايا الإرهابية التي تدعمها إيران في الدول العربية، وكذلك الميليشيات العسكرية التي شكلتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولم يتخذ العرب موقفاً على مستوى هذه التحديات.

غياب الإرادة

ويعود السبب في ضعف الموقف العربي إزاء إيران إلى عدم تبلور إدارة عربية موحدة في هذا الاتجاه؛ فالدول العربية لا تنقصها المواثيق أو التشريعات التي تدعوها إلى التضامن في الدفاع المشترك عن سيادتها ومصالحها، بل على النقيض لديها أساس قانوني كبير في هذا الصدد؛ منه مبادئ جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك، وقرارات القمم العربية، وميثاق التضامن العربي السابع الصادر عن قمة الدار البيضاء 1965م، ووثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية الصادرة عن قمة تونس عام 2004، وإعلان شرم الشيخ في مارس 2015، حول صيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ووثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الصادرة عن قمة القدس في مدينة الظهران السعودية عام 2018.

فكل هذه المواثيق والمبادئ تبرهن على أن ما ينقص العرب هو إرادة الفعل وليس التشريعات، فهل يصحح العرب مسارهم الخاطئ من إيران انطلاقاً من القمم الثلاث: الإسلامية، والعربية، والخليجية، التي تحتضنها السعودية في مكة المكرمة، اليوم (الخميس) وغداً، ويتخذون من التحديات الإيرانية موقفاً موحداً وحاسماً ينهيها؟، والموقف الموحد يكون باتخاذ إجراءات عملية تصفي الوجود الإيراني القبيح في الدول العربية، وإلزامها بعدم التدخل في شؤونها.

نقطة تحول

فالمنتظر بعد الاعتداءات الإيرانية المتكررة خلال الفترة الماضية على المصالح العربية، والتحديات الجسيمة التي يمثلها استمرار النظام الإيراني في رعاية الإرهاب ودعم الميليشيات العسكرية؛ أن يغير العرب نهجهم ويجعلوا من القمم الثلاث، وخصوصاً القمتين الطارئتين اللتين تعقدان اليوم (الخميس)؛ نقطة تحول حقيقية في الخروج بموقف موحد على مستوى التحديات، كفيل بمنع إيران من انتهاك سيادتهم والإضرار بمصالحهم.

فيكفي العرب ما لحق بهم من تمدد إيراني في أراضيهم، وانتهاك لسيادتهم؛ نتيجة تفريطهم في الالتزامات الملقاة على عاتقهم للدفاع عن أنفسهم في وجه الأطماع الإيرانية التي تغذيها عنصريتهم الفارسية، والتي لا يتوقع نهاية لها ما دام العرب لا يتصدون لها، إن العرب يملكون كثيراً من عناصر القوة الكفيلة بكبح جماح إيران وإنهاء اعتداءاتها ولا ينقصهم سوى القرار لتوظيف هذه العناصر والإمكانات في خدمة أمنهم القومي.