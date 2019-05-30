الدفاع المدني يعلن وظائف “سائق نقل ثقيل” مؤقتة خلال موسم الحج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، وظائف مؤقتة خلال موسم الحج لعام 1440هـ تحت اسم “سائق نقل ثقيل”. وأوضحت أن مهمة السائقين هي قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج ، بداية من تاريخ 15 ذي القعدة 1440هـ ولمدة شهرين حتى 15 محرم 1441هـ.

وأضافت أن السائقين المختارين سيمنحون راتباً مقطوعاً قدره ستة آلاف ريال شاملا جميع البدلات. وأفادت بأن استقبال المتقدمين لاختبار القبول سيكون لمدة أربعة أيام بداية من يوم الإثنين الموافق 7 شوال 1440هـ في مقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراَ. واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون قد تعرض لإنهاء الخدمة لأسباب مسلكية، وأن يكون لائقاً طبياً، ولا يقل عمره عن 23 عاماً ولا يتجاوز 58 عاماً. كما اشترطت ألا يقل مؤهله عن الابتدائية، وألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل، وتقديمَه تعهداً خطياً بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة، موضحة أنها تفضل تخصصات (سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور – فني دراجات نارية) ومن لديه خبرات سابقة. وعلى الراغبين في التقدم إحضار ملف مرفق به صورة الهوية الوطنية، وصورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، وأربع صور شمسية (4X3)، واصطحاب الأصول للمطابقة وتعريفاً مصدّقاً.