بعد فقدانها في مكة.. السعودية تعيد مواطنة كويتية فاقدة للذاكرة إلى بلدها

أعادت السلطات السعودية مواطنة كويتية إلى بلادها بعد شهرين على فقدانها في مكة المكرمة.

وأجرت الأجهزة الأمنية في المملكة عمليات بحث عنها بعد تقديم ذويها الذين كانوا برفقتها بلاغًا عن فقدانها وإبلاغهم بأنها فاقدة للذاكرة.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية عن مصدر أمني أن المواطنة البالغة من العمر 66 عامًا كانت برفقة أشخاص من ذويها في مكة المكرمة وتاهت عنهم، وهي تعاني فقدان الذاكرة ولم تستطع الوصول إليهم ولم يستطيعوا العثور عليها حيث أبلغوا الجهات الأمنية السعودية آنذاك وتم تسجيل محضر في أحد أقسام الشرطة.

وكشف المصدر الأمني أنه تم العثور على السيدة الكويتية من قبل الجهات الأمنية السعودية إلا أنها لم تكن تملك بطاقة مدنية أو جواز سفر حيث فقدتهما دون أن تعرف أين، الأمر الذي اضطرهم إلى نقلها إلى جدّة حيث تم استصدار وثيقة سفر اضطرارية لها وتم إخطار السلطات الكويتية بالعثور عليها.

وأضاف المصدر أنه تم ترحيل المواطنة إلى الكويت بعد التنسيق بين سلطات البلدين حيث تم تسلمها في مطار الكويت الدولي وتم إبلاغ جهاز أمن الدولة والرقابة الأمنية.

وخضعت المواطنة لتحقيق روتيني علّها تتذكر شيئًا مما حصل معها أثناء فقدانها طيلة الشهرين الماضيين، دون أن تتمكن من استذكار أي شيء.

وتابع المصدر أنه بعد التحقيق مع المواطنة الستينية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات وتم تسليمها لذويها بعد ساعات قليلة من وصولها إلى البلاد.