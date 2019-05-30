يبدأ بظهور طوالع مربعانية القيظ الثريا.. الحصيني يحدد موعد الصيف لهذا العام.. ويوجه نصيحة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن شهر الصيف لم يأتي بعد رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن موعده هو يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً.

وقال الحصيني: “يبدأ الصيف فعلياً بظهور أول طوالع مربعانية القيظ “الثريا”، وذلك لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء 3، الثريا والدبران والهقعة، وتوافق هذا العام 1440هـ يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً، وينتهي فصل الصيف فعلياً بظهور أول أنواء الخريف “الجبهة” ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ.

ووفقاً لـ”سبق”، أوضح خبير الطقس أن الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ إن شاء الله، مشيرًا إلى أن الجُمع لهذا العام متميزة أوله مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكياً.

فيما نصح الحصيني بتفقد أجهزة تكييف الاستراحات والتبكير بالعيد، متوقعًا بإذن الله أن يكون عيد الفطر لعام 1440هـ أجواءه حارة جداً، كما توقع استمرار الأمطار على أجزاء من الغربية، نواحي المدينة، ومكة، والجنوبية نواحي عسير والباحة وجازان ونجران، ونواحي الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، قد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض.