نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حسن محرزي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن عبده محرزي.

و«محرزي» هو أحد منسوبي القوات البرية، واستُشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ الأمير محمد عبَّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوِّهًا بما يُسطِّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكّدًا أنّ الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكّدين أنّهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عز وجل- أن يُديم الأمن والاستقرار للمملكة في ظل قيادتها الرشيدة.