حفر الباطن تتزيّن لاستقبال عيد الفطر بتجهيز الحدائق وشن حملات على المخالفين

أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن والبلديات التابعة لها، اليوم الخميس، أنّها أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440 هـ، والزوار من داخل المدينة وخارجها، وذلك من خلال تجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء ومصليات العيد، إضافةً إلى مواقع احتفالات الأهالي ووضع عقود الزينة على أعمدة الشوارع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أمين المحافظة المهندس علي الغامدي قوله - اليوم الخميس - إنَّ فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة لها شيَّدت الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية وكثَّفت الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية، والقيام بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية.

وأضاف الغامدي أنّ الأمانة نفَّذت أكثر من 864 جولة ميدانية، رصدت خلالها 286 مخالفة، وإغلاق 52 محلًّا مخالفًا، داعيًّا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات الصحية من قبل المحلات التجارية وعلى ضرورة التعاون بين الأمانة والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات على رقم الطوارئ «940» أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي.

