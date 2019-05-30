«الشؤون الإسلامية» تكثِّف جهودها في العشرة الأُخَر.. ومشاركة بارزة لـ«الداعيات»

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمختلف وكالاتها وفروعها الـ13 في مناطق المملكة، وبتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقديم خدماتها طوال شهر رمضان المبارك، بينما كثَّفت جهودها في الأيام العشرة الأخيرة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، من خلال تكليف مجموعة من كوادرها المتميزة لخدمة المساجد وضيوف الرحمن.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الخميس، بعمل مختلف قطاعات الوزارة وفروعها على مدار الساعة لمتابعة الأعمال والبرامج التي تتركز في مجملها في متابعة المساجد وتهيئتها وتوفير كافة الاحتياجات لها بما يُمكنّ المصلين من أداء العبادة بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب مواصلة أعمال التوعية والإرشاد لقاصدي الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 100 داعية وعشرات الداعيات عبر الكبائن في المطارات والمواقيت ومساجدها وفي أروقة الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن الذين يزداد توافدهم خلال الليالي العشر الأخيرة، والرد على خدمة الاتصال المجاني للفتاوى عبر الرقم «8002451000».

وأضاف البيان أنّه تمّ تكليف فرق رقابية بمختلف فروع الوزارة لمتابعة التزام الأئمة والخطباء بإمامة المصلين طوال أيام العشرة وخلال أيام العيد، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة لتهيئة مصليات الأعياد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم العيد.

وأوضحت الوزارة أنّها تستقبل الاتصالات على الرقم الموحد 1933 الذي تم تدشينه لتلقي الملاحظات والشكاوى لتلافي القصور، حرصًا على تقديم خدمات مميزة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة والرسالة التي تضطلع بها الوزارة تجاه بيوت الله ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأكّدت الوزارة العمل من خلال الملحقيات الدينية بسفارات خادم الحرمين الشريفين، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة في مختلف دول العالم، على تنفيذ عددٍ من البرامج النوعية، ومنها إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام، وبرنامج تفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، طوال شهر رمضان، في إطار رسالة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على تقوية أواصر الأخوة والمحبة الإسلامية بينهم، وإقامة حفلات الأعياد التي يجتمع فيها المسلمون بتلك الدول لتبادل التهاني بالعيد.