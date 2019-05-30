إصابة 4 مصريين في حريق اندلع بشقة سكنية في المدينة

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة ظهر اليوم الخميس، حريقًا اندلع في شقة سكنية لعائلة من جنسية مصرية، ما أدى لإصابة 4 حالات باختناقات، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن الدفاع المدني تلقّى بلاغًا في الواحدة من ظهر اليوم، يفيد باندلاع حريق في شقة بحي المستراح بالمدينة المنورة، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى الموقع.

وأضاف الجهني أن الحريق اندلع في صالة بشقة في الدور الرابع مع وجود حالة احتجاز لعائلة، مشيرًا إلى أنه جرى محاصرة الحريق والسيطرة علية وإخماده وإخلاء 8 حالات، نقل 4 منها وهم (امرأتان وطفلان) للمستشفى لتلقي العلاج اللازم نتيجة اختناقهم بالدخان.

وأشار إلى أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة.

