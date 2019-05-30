بالصور.. ضبط استراحة حُوِّلت لمعملٍ تديره عمالة مخالفة لتجميع المساويك بمكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، أنّ بلدية العزيزية الفرعية ضبطت استراحةً حُوِّلت لمعملٍ تديره عمالة مخالفة لتجميع المساويك غير الصالحة للاستخدام.
وأفادت أمانة المنطقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّ هذه العمالة قامت بقص المساويك وغسلها وتجفيفها وتغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية مخالفة، لافتةً إلى اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
ونشرت «الأمانة» صورًا للمضبوطات، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.
في شأنٍ آخر، أوضحت أمانة المنطقة أنّ بلدية الشوقية الفرعية تواصل أعمالها في ترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع مواد البناء وناقلات بيع الأسمنت وتنظيف المنطقة بالكامل بمساحة 14 ألف متر مربع في شارع ذات النطاقين بـبطحاء قريش ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.
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