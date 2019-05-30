«الأمر بالمعروف» تكلف عددًا من الأعضاء الميدانيين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

كلَّفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عددًا من أعضائها الميدانيين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر.

ووجه الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة الإجازة في مناطق المملكة كافة، وذلك لأداء العمل المناط بهم والمساهمة في أعمال التوعية والتوجيه خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد كثافة في المناشط والفعاليات المصاحبة للعيد.

يأتي ذلك امتدادًا للدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لتقوم الرئاسة بمهماتها وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضحت مواعيد إجازات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجازة عيد الفطر أربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.

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وتابعت الوزارة، أن إجازة عيد الأضحى، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة وتستمر أربعة أيام، فيما تكون إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده، إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع يومها ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنه.

كما أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الهباس: «إن استمرار العمل يأتي بهدف استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية»، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبإشراف مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأضاف الهباس: أن جوازات الرياض والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.