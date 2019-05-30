القيادة تهنّئ جيتاناس ناوسيدا لانتخابه رئيسًا لجمهورية ليتوانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة لـ«جيتاناس ناوسيدا» بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الملك سلمان أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للرئيس ناوسيدا، ولشعب جمهورية ليتوانيا المزيد من التقدم والازدهار.

في الشأن نفسه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لـ«ناوسيدا»، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.