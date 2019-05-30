بالصور.. «العمل» تُوقّع اتفاقيةً لتنفيذ 20 مهرجانًا تسويقيًّا بالرياض

وقَّع مدير عامّ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات، مع مدير عام مؤسسة «إبداع آخر» لإقامة المعارض مشاري بن حربان المطيري، بحضور مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة وفاء المبارك، وذلك لتنظيم 20 مهرجانًا تسويقيًّا.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ الاتفاقية تهدف إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع، وترتكز على تنفيذ 20 مهرجانًا تسويقيًّا وترفيهيًّا على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها؛ بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة تمَّ إعدادها خصيصًا لذلك.

وصرّح السيالي، بحسب البيان، بأنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المناطة بها وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، مؤكدًا أهمية التعاون في ما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

