بالصور.. ترتيبات سعودية بحرينية لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك فهد

استضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الخميس، لقاءً تنسيقيًّا لشركاء النجاح استعدادًا لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بحضور ممثلي الإدارات الحكومية من الجانبين السعودي والبحريني.
وأفاد الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّه تمّ خلال اللقاء مناقشة خطط كافة الإدارات الحكومية بهدف رفع الاستعدادات بالحد الأقصى لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك فهد بدءًا من مسارات دفع الرسوم وحتى إنهاء كافة الإجراءات من الجانبين.
وعقب اللقاء، صرّح المدير التنفيذي المكلف المهندس عماد المحيسن: «نسعى في مثل هذه اللقاءات إلى تعزيز التكامل لخدمة العابرين والمسافرين، كما أنَّ الجهود المبذولة من كافة الجهات محل التقدير والثناء، وسنعمل مع شركائنا لتكون رحلة عبور الجسر ميسرة رغم التحديات اللوجستية والقدرة الاستيعابية المحدودة».
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