«أمانة المدينة» تصدر دليل الممارسات الصحية بصالونات الحلاقة.. وتنذر المخالفين

نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، عددًا من التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، حول دليل الممارسات الصحية بصالونات الحلاقة، متوعدةً بتطبيق الجزاءات على المخالفين.

وتضمّنت هذه النصائح، التي نشرتها الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عدم استخدام الأمواس ذات الاستخدام المتعدد وكذلك ماكينة التنعيم، واستخدام مغلف الحلاقة الصحية ذي الاستخدام الواحد الذي يشمل (مشط، موس حلاقة، مريلة بلاستيكية، مسحة طبية، قفاز)، وتطهير أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد مثل المقص ورأس ماكينة الحلاقة وما شابهها بواسطة مادة الديتول بتركيز 10% أو مركبات الكلور أو اليود أو مركبات الأمونيوم الرباعية حسب تعليمات الجهة المصنعة.

وشملت كذلك الاحتفاظ بالأدوات متعددة الاستخدام في جهاز (UV) لحين الاستخدام، وتطهير فوط الحلاقة والمناشف بعد غسلها ثم تجفيفها بالمجففات الكهربائية التي تستعمل الهواء الساخن، وغسيل وتطهير أرضية المحل وأحواض غسيل الشعر وأسطح الاتصال بأدوات الحلاقة وأوعية النفايات يوميًّا باستخدام المنظفات والمطهرات، وحصول جميع العاملين على شهادات صحية سارية، واستعباد أي عامل تظهر عليه علامات المرض أو أن يكون مصابًا بأي جروح أو تقرحات، وارتداء زي موحد ونظيف وقت العمل، ويفضل أن يكون الزي أبيض اللون، وعلى العامل ارتداء القفازات مع تغييرها باستمرار وغسيل الأيدي عند بداية العمل وبعد الانتهاء منه، وبعد الحلاقة لكل زبون، وبعد الخروج من دورات المياه، وعند الدخول إلى المحل، وبعد لمس أجزاء الجسم مثل الشعر والفم والأنف وبعد العطس.



وأشارت أمانة المنطقة إلى أنّه في حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية على المنشأة والعاملين التي تشمل الغرامة المالية واستبعاد العاملين المخالفين وإغلاق المنشأة.

