«الأرصاد» تُحذر من الأمطار رعدية على الطائف والباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة الباحة.

وتشمل الأمطار «مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة» والأجزاء المجاورة لها، وتستمر إلى الثامنة مساءً.

ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت «هيئة الأرصاد» تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية يصحبها تدنٍّ للرؤية الأفقية، ونشاط للرياح السطحية، على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، من جهتها، المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، من خلال الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.