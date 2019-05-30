أمانة القصيم تغلق 34 منشأة مخالفة وتُنفّذ 7 آلاف جولة رقابية

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الخميس، أنّها أغلقت 34 منشأة صحية مخالفة منذ بداية شهر رمضان، ضمن حملة الرقابة البلدية التي تنفذها الأمانة وكافة بلديات المنطقة بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي؛ بهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الصحية لتحقيق السلامة والصحة للمستهلك.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، بأنّه تمّ تنفيذ أكثر من 7600 جولة رقابية على محلات المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك عبر كادر متخصص يتكون من 210 مراقبين صحيين، حيث تمّ رصد 2051 مخالفة ومصادرة أكثر من ثمانية آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تنوعت ما بين اشتباه بالتلوث وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية وكذلك سوء الحفظ والتخزين.
ودعت أمانة المنطقة، في بيانها، الجميع بالتعاون بالإبلاغ الفوري عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم «٩٤٠».
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