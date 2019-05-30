بالفيديو.. «الدفاع المدني» يجدد التحذير من مخاطر الألعاب النارية

تزامنًا مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة الألعاب النارية على مستخدميها، مؤكدةً أن مخاطرها كبيرة جدًّا، خاصةً على الأطفال.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر الدفاع المدني فيديو توعويًّا بضرورة ملاحظة الألعاب التي يشتريها الأطفال، خاصةً مع الإقبال عليها في الأعياد والمناسبات.
ووفق مقطع الفيديو، فإن الأطفال هم أكثر الضحايا؛ لعدم مبالاة الوالدين أو المرافقين، والنوعية الخطرة لتلك الألعاب التي تكون سريعة الانفجار وقريبة من جسم الطفل وتؤدي إلى إصابته.
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