جولة على صوالين الحلاقة والمغاسل والمشاغل النسائية في بارق

كثفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة والمغاسل والمشاغل النسائية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك.‬

‫وقال رئيس بلدية بارق، أحمد البارقي، أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية مع قرب عيد الفطر، بتكثيف الجولات الرقابية، مشيراً إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة خلال الأسبوع الحالي في المحافظة والمراكز التابعة للتأكد من سلامة الأدوات المستخدمة وسلامة العاملين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمستهلكين، وتم من خلالها إغلاق مغسلة وصالون حلاقة ورصد 14 مخالفة صحية.

‫وأكد البارقي على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940، وسيتم الإستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية لحماية المستهلك.