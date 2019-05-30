جولة على صوالين الحلاقة والمغاسل والمشاغل النسائية في بارق

وقال رئيس بلدية بارق، أحمد البارقي، أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية مع قرب عيد الفطر، بتكثيف الجولات الرقابية، مشيراً إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة خلال الأسبوع الحالي في المحافظة والمراكز التابعة للتأكد من سلامة الأدوات المستخدمة وسلامة العاملين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمستهلكين، وتم من خلالها إغلاق مغسلة وصالون حلاقة ورصد 14 مخالفة صحية.
وأكد البارقي على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940، وسيتم الإستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية لحماية المستهلك.
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