السعودية اليوم / مدير المركز الإسلامي في ألبانيا يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين



مكة المكرمة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

أكد مدير المركز الإسلامي في ألبانيا الشيخ نجم الدين، أن المملكة العربية

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة, واطلع من خلالها على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإهداءه مصحفاً مترجماً بلغة ألبانيا، وذلك بعد أدائه مناسك العمرة، وسط الخدمات المتكاملة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية.

وأشار مدير المركز الإسلامي في ألبانيا إلى أن قمم مكة الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين لإقامتها بجوار البيت الحرام، ستسهم بإذن الله إلى وحدة الأمة الإسلامية, وتوحيد الصف, آملاً بتوصيات تحقق الأمن والسلام للمسلمين.

ورفع الشيخ نجم الدين الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهم ورعايتهم بالإسلام والمسلمين، وما يقدمان لقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج، كما شكر الشعب السعودي على كرمهم وجودهم والحفاوة التي تلقاها خلال إقامته بالمملكة.

// انتهى //

19:37ت م

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مكة المكرمة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأكد مدير المركز الإسلامي في ألبانيا الشيخ نجم الدين، أن المملكة العربية السعودية لها مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وخاصة مسلمي ألبانيا, مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.جاء ذلك خلال زيارته لمقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة, واطلع من خلالها على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإهداءه مصحفاً مترجماً بلغة ألبانيا، وذلك بعد أدائه مناسك العمرة، وسط الخدمات المتكاملة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية.وأشار مدير المركز الإسلامي في ألبانيا إلى أن قمم مكة الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين لإقامتها بجوار البيت الحرام، ستسهم بإذن الله إلى وحدة الأمة الإسلامية, وتوحيد الصف, آملاً بتوصيات تحقق الأمن والسلام للمسلمين.ورفع الشيخ نجم الدين الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهم ورعايتهم بالإسلام والمسلمين، وما يقدمان لقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج، كما شكر الشعب السعودي على كرمهم وجودهم والحفاوة التي تلقاها خلال إقامته بالمملكة.// انتهى //19:37ت م0144

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