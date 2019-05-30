السعودية اليوم / سمو أمير نجران يوجه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك

نجران 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري العموم بديوان الإمارة، بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الفطر المبارك،لتسيير شؤون المنطقة كافة، وخدمة الأهالي بكل أمانة وإخلاص.

وحثّ سموه لدى استقباله قيادات ديوان الإمارة المدنية والعسكرية، في مكتبه اليوم، على التواصل مع الجهات المعنية والتأكد من توفير الخدمات للأهالي والزائرين خلال الإجازة، والتأكد من جاهزية المتنزهات والميادين العامة، استعدادًا لانطلاقة مهرجان صيف نجران.

من جهته، أكد وكيل الإمارة الأستاذ حسن بن عبده العذيقي عزم منسوبي ديوان الإمارة على مواصلة العمل بكل جد وتفاني، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة.

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18:32ت م

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