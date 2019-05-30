السعودية اليوم / بلدية الخفجي تكثف كافة الأعمال البلدية استعدادا لعيد الفطر المبارك



الخبر 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

تكثف بلدية محافظة الخفجي كافة الأعمال البلدية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت البلدية بالعديد من الإجراءات والتجهيزات والتي شملت كافة أنحاء المحافظة، من خلال تنظيف وتجهيز مصلي العيد والكورنيش ومواقف مصلى العيد ومسح الساحات المحيطة بمصلى العيد و تأمين عدد (20) درام نفايات جديدة بجانب الأبواب الرئيسية وتغيير الحاويات التالفة والمستهلكة على الشوارع الرئيسية والداخلية بعدد(250) حاوية، كما تم صيانة دورات المياه بالواجهة البحرية وتنظيف الجلسات والممشى وتعبئة المياه بالدورات بالواجهة البحرية، هذا بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمكانس الآلية واليدوية وإزالة (16000 ) متر مكعب من الرمال، وإزالة عدد (7400)متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر, كما قامت إدارة الزراعة والحدائق بتجهيز من تنظيف الحدائق العامة وصيانة ألعاب الأطفال والخدمات وتسوية التربة المحيطة ألعاب الأطفال وتم تنظيف النخيل البلدي والواشنطنيا بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وترتيب المسطحات الخضراء بالميادين وتسوية وتنظيف التربة وزراعة الآلاف من الزهور في الميادين ومدخل المحافظة والحدائق.

كما قامت إدارة الرقابة الصحية والمسلخ بتأمين عدد (2)طبيب بيطري والكشف على المذبوحات وإلزام متعهد المسلخ بزيادة عدد الجزارين وزيادة عدد عمال النظافة وعدد عمال التحميل والتنزيل.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية تحرص على توفير سبل الراحة والسلامة لقسم الانتظار (صالة الانتظار) لأصحاب الذبائح من أجهزة تكييف ومقاعد ونظافة الموقع، مشيرا الى أنه سيتم تكثيف عدد الجولات الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وذلك خلال أيام العيد للتأكد من سلامة الأغذية والتزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية .

كما قام قسم الكهرباء ببلدية محافظة الخفجي بتزيين مبنى البلدية بأشرطة LED استقبالاً لعيد الفطر المبارك، كما تم التأكيد على مقاول الصيانة على تهيئة الشوارع الرئيسية ومعالجة أي إطفاءات بالإضافة لأعمال الصيانة الدورية الاعتيادية ، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية الاعتيادية فقد قام قسم الكهرباء بتخصيص موظفين من القسم للتواجد أثناء الفعاليات والاحتفالات بالساحات المخصصة، وذلك لسرعة إصلاح أي عطل قد ينشأ وإصلاحه على الفور, كما تم بتزيين دوار السفينة ودوار الظهران ودوار الساعة بأشرطة LED مضائه وكشافات إنارة جمالية ويقوم القسم حالياً ممثلاً بفرق الصيانة بتجميل أعمدة الإنارة بمداخل مدينة الخفجي والقرى التابعة لها .

ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية, أو عن من خلال مركز 940 الذكي.

// انتهى //

18:10ت م

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