السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تستعد لاستقبال ليلة الـ 27 من رمضان المبارك



المدينة المنورة 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م واس

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي لاستقبال ليلة الـ 27 من رمضان المبارك وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات في المسجد النبوي ووضع الآليات لتنفيذ الأعمال والمهام المعنية .

وهيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي للعمل على راحة الزائرين والمصلين , كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي .

وحرصت وكالة الرئاسة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة وكذلك العمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قامت الوكالة بتهيئة 16000 سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية وتهيئة 100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي إضافة إلى توفير 16ألف حافظة زمزم والعمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة وذلك تسهيلاً للزائرين والمصلين .

ويأتي ذلك سعياً من وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله - ، ووفق توجيهات معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .

// انتهى //

18:09ت م

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