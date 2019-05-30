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أرفع مسؤول قطري يحط بالسعودية لأول مرة منذ بدء الأزمة

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 06:51 مساءً - وصل رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة ؛ لترؤس وفد بلاده في قمم مكة الثلاثة.

وكان في استقباله لدى وصوله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

كما حضر الاستقبال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وصالح التركي، أمين محافظة جدة. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وزيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعودية تعد الأولى لأرفع مسؤول قطري منذ بدء الأزمة الخليجية وحصار قطر، في 5 يونيو 2017.

وسيترأس آل ثاني وفد بلاده في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامية، في مكة.

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ودعت الرياض إلى القمتين العربية والخليجية في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

وتصاعد التوتر في الخليج جراء تخلي إيران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تزامناً مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق متعدد الأطراف.

كما اتهمت السعودية إيران باستهداف أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان.

وفي الإطار استهدفت مليشيا الحوثي اليمنية، المدعومة من طهران، محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين حصاراً على قطر بتهم منها دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

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