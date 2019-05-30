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تعرف على أئمة صلاة التهجد ليلة 26 رمضان في الحرمين الشريفين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
يؤم المصلين فيي صلاة التهجد هذه الليلة من المسجد الحرام كلٌّ من الشيخ الدكتور بندر بلية والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.
وفي المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة 26 رمضان كلٌّ من الشيخ أحمد بن حميد والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان.
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