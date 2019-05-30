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2019-05-30 تعرف على أئمة صلاة التهجد ليلة 26 رمضان في الحرمين الشريفين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين فيي صلاة التهجد هذه الليلة من المسجد الحرام كلٌّ من الشيخ الدكتور بندر بلية والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. Advertisements وفي المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة 26 رمضان كلٌّ من الشيخ أحمد بن حميد والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان.









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