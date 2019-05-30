شكرا لقرائتكم رئيس وزراء قطر يصل إلى جدة للمشاركة في قمم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 رئيس وزراء قطر يصل إلى جدة للمشاركة في قمم مكة متابعات الخليج 365 - جدة وصل رئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى جدة مساء اليوم لرئاسة وفد بلاده في القمة الخليجية العربية التي ستعقد الليلة والقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي ستعقد يوم غد الجمعة. Advertisements









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