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2019-05-30 فيديو.. دعاء مؤثر لـ الشيخ ياسر الدوسري من المسجد الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت رئاسة شؤون الحرمين جانباً من دعاء الشيخ ياسر الدوسري خلال صلاة التراويح من المسجد الحرام.









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