شكرا لقرائتكم مدني الطائف يستبق العيد بتحذير من خطورة الألعاب النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 مدني الطائف يستبق العيد بتحذير من خطورة الألعاب النارية متابعات الخليج 365 -واس حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية في العيد.

واكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط

بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى – عز وجل – أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني الطائف يستبق العيد بتحذير من خطورة الألعاب النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.